«التضامن» تعلن عن منح دراسية لطلاب الدراسات العليا بجامعة بنها

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، توافر منح دراسية لطلاب الدراسات العليا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقال «الجيزاوي»، في بيان صحفي الإثنين، إن المنح الدراسية تم تخصيصها لطلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه من غير المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب البشري والطب البيطري والعلوم والهندسة والزراعة.

وأشار إلى أن المنح الدراسية تأتي في إطار توفير كافه سبل الدعم ورعاية الطلاب المتفوقين بالجامعة.