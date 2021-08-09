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تمكنت مباحث الدقهلية، الاثنين، من القبض على مسن تحرش بـ14 طفلًا وطفلة بإحدى قرى المنصورة، بعدما أبلغت 4 أسر بالواقعة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة، من 4 أسر بقرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بقيام سائق باستدراج أبنائهم «بنات وبنين»، إلى منزله والتحرش بهم وبأصدقائهم.

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، وألقى القبض على المتهم ويدعى إبراهيم أبوالمجد الشهير بعادل أبوالمجد، 58 سنة، واستمع لأقوال الأطفال الذين أكدوا الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وانتقل فريق من النيابة لمكان الواقعة وتم تفريغ الكاميرات.

واستمعت النيابة لأقوال الأطفال الذين أكدوا أن المتهم استدرجهم للمنزل بحجة شراء حلويات، ثم طلب منهم خلع ملابسهم ثم خلع ملابسه وتحرش بهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.