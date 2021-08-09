للأمهات الجدد.. سلوك خاطئ يقفز بعمرهن البيولوجي سبع سنوات (دراسة)

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توصلت دراسة جديدة إلى أن نقص فترات النوم الكافي للأمهات الجدد من الممكن أن يقفز بعمرهن سبع سنوات، وهو ما يعني أن التعب والإرهاق في أول 6 أشهر بعد الولادة يؤدي إلى تأثير قاس على عمر المرأة البيولوجي .

وقال الباحثون بالدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا إن النتائج تعني أن من يشتكين من عدم النوم ليلا يفقدن سنوات من عمرهن على وجه الحقيقة لا المجاز، مشيرين إلى أن المشكلة تؤدي إلى تعرضهن لأمراض خطيرة تتمثل في السرطان وأمراض القلب .

وشملت الدراسة 33 من الأمهات أثناء فترة حملهن وفي العام الأول من ولادة أطفالهن، حيث حللت الحامض النووي لتحديد العمر البيولوجي للمرأة ومن ثم يمكن التفريق مع العمر التاريخي لها والذي يحسب بعدد السنوات .

وأكدت الدراسة أنه بعد وضع المولود، يزيد العمر البيولوجي من 3 إلى 7 سنوات لمن تنام أقل من سبع ساعات ليلا في الستة أشهر الأولى، ومن ثم يبدو مظهرها وملامحها أكبر سبع سنوات مقارنة بمن تنام 7 ساعات كاملة أو أكثر.

وحذرت الدراسة التي نشرت في مجلة «صحة النوم» ونقلتها صحيفة دايلي ميل البريطانية اليوم الإثنين، من ارتباط أرق الأمهات الجدد بمشكلات صحية خطيرة.

وقالت البروفيسور جوديس كارلو، بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس إن صحة النوم أمر حيوي للصحة بوجه عام ولا تقل أهمية عن النظام الغذائي ومزاولة التمرينات الرياضية، مؤكدة أن الأشهر الأولى التي يحدث فيها حرمان من النوم بعد الولادة من الممكن أن تؤدي إلى تأثير دائم على الصحة البدنية.

وأضافت :«نعلم من الأبحاث الكثيرة أن النوم أقل من سبع ساعات ليلا يضر بالصحة ويزيد من خطورة الأمراض المرتبطة بالسن».

فيما نصحت البروفيسور كارول، عضو مركز «كازينس» للمناعة النفسية عصبية الأمهات بضرورة انتهاز الفرص للحصول على مزيد من النوم مثل القيلولة أو الغفوات أثناء النهار عندما يكون أطفالهن نائمين، كما عليهن قبول مساعدة الأسرة والأصدقاء أو حتى طلب المساعدة من أزواجهن في رعاية الطفل الرضيع أثناء الليل أو في الصباح الباكر .