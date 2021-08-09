أخبار عاجلة

التعاون الدولى: تبادل الخبرات مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن الغذائى وأهداف التنمية المستدامة -
«الخزف والصينى»: استخدام التطبيقات التكنولوجية فى تخزين بيانات الشركة -
موقع لتعقب السفن: السفينة التي احترقت في ميناء اللاذقية هي ناقلة نفط إيرانية -
الاهلى مباشر الان .. الأهلي والطلائع في الدوري -
استشاري: السمنة المفرطة قد تؤدي إلى تغيير المفاصل -
الاهلى مباشر الان .. الأهلي والطلائع الآن -
الاهلى مباشر الان .. الأهلي يهاجم طلائع الجيش -
الاهلى مباشر الان .. محاولة خطيرة من قفشة -
وزير التعليم العالي يكشف آخر تطورات «كورونا» بالمستشفيات الجامعية -
تظلمات الثانوية العامة 2021 .. طرق سداد الرسوم عن طريق فوري وموعد ظهور النتيجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة مكة تطيح بـ29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب

Print
شرطة مكة تطيح بـ29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب شرطة مكة تطيح بـ29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب
ضُبط بحوزتهم 60 مليون ريال و101 كيلوجرام من الذهب تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال

شرطة مكة تطيح بـ29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 10 مواطنين و15 مقيمًا من الجنسية اليمنية و3 مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنجلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب 60 مليون ريال، و101 كيلوجرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية

"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية

بلغ عددهم 71.. الاتحاد السعودي يكرم المدربين الوطنيين المنجزين

بلغ عددهم 71.. الاتحاد السعودي يكرم المدربين الوطنيين المنجزين

اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة

اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة

"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"

"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"