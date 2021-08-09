مطاردة عنيفة لقاتلة محترفة فى «kate»

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أطلقت شبكة «نتفليكس» التريللر الدعائى لفيلم الأكشن «kate» من بطولة «مارى إليزابيث وينستد» و«وودى هارلسون» ومن إخراج «سيدريك نيكولا ترويان»، وتدور أحداثه حول مطاردة عنيفة لقاتلة حانقة فى آخر مهمة كلفت نفسها بتنفيذها.

حيث تتمتع «Kate» بدقة عالية ومهارة خارقة فى مهنتها، مما يجعلها النموذج المثالى لقاتلة مجهزة جيدا ويضعها فى أعلى القمة فى مجالها، ولكنها حين تخطئ هدفها فى عملية اغتيال فى طوكيو على غير المعتاد، تدرك سريعا بأنها تعرضت للتسمم فى عملية إعدام بطيئة تمنحها أقل من 24 ساعة لتنتقم من قاتليها، وفيما يتدهور جسدها سريعا، تتوطد علاقة «Kate» بشكل غير متوقع مع ابنة أحد ضحاياها السابقين المراهقة والمفعمة بالحياة.

الفيلم إخراج: سيدريك نيكولاس ترويان، ومن بطولة مارى إليزابيث وينستيد، تادانوبو أسانو، ميافى، ميشيل هويسمان، تقديم ميكو مارتينو، مع جون كونيمورا، وودى هارلسون، ويجرى عرضه فى 10 سبتمبر المقبل.