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«القومى للمسرح» يتيح الحجز الإلكترونى لفعاليات الدورة الـ28

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لاقتراحات اماكن الخروج

خدمة جديدة يقدمها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، فى دورته الثامنة والعشرين، وهى حجز بطاقات الدخول وحضور العروض عن طريق موقعه الإلكترونى (www.cifet.org)، وستتوفر هذه الخدمة مع انطلاق المهرجان فى الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس المهرجان، إن هذه الخدمة تهدف إلى تجنب التزاحم على شباك التذاكر استكمالا للإجراءات الاحترازية، وسيتم تخصيص نسبة محدودة من بطاقات الدخول لكبار السن وذوى الهمم ستتوفر على شباك تذاكر دور العرض.

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى هو مهرجان مسرحى دولى، تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، بدأت فعاليات الدورة الأولى من هذا المهرجان عام 1988، والمهرجان متخصص فى إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، والتى يتم اختيارها بواسطة لجنة تحكيم دولية، كما يتم تكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبى، وتمنح الجوائز لأفضل العروض فى المجالات المسرحية المختلفة، مثل الإخراج والتمثيل، الديكور والإضاءة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة فى تقنيات وفنون المسرح.

المصرى اليوم

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