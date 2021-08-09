4 ملايين مشاهدة فى 5 أيام لأغنية «زيها مين»

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حققت أغنية «زيها مين»، أحدث أغنيات الصيف للفنان محمد حماقى، 4 ملايين مشاهدة حتى الآن منذ طرحها قبل 5 أيام.

«زيها مين» هى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتحمل تركيبة مبهجة وراقية جذبت ملايين المعجبين بـ«حماقى»، وقال «مايك فيربيرن»، المدير العام لـ Sony Music، إن حماقى هو حقًا ملك موسيقى البوب، ويسعدنا العمل مع هذا النجم وفريقه الرائع فى Craft Media، لدينا بعض الخطط الكبيرة هذا الصيف فترقبوها، «زيها مين» هى مجرد البداية.

أغنية «زيها مين» هى الأغنية الأكثر انتظاراً من ألبوم حماقى الذى طال انتظاره بعد ألبوم «كل يوم من ده» عام 2019، الذى من المقرر إطلاقه قريبًا جدًا، وذلك بعد إصدار أغنية «حياتك فى صورة» و«ياللى عالم بينا» فى وقت سابق من هذا العام.