أخبار عاجلة

التعاون الدولى: تبادل الخبرات مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن الغذائى وأهداف التنمية المستدامة -
«الخزف والصينى»: استخدام التطبيقات التكنولوجية فى تخزين بيانات الشركة -
موقع لتعقب السفن: السفينة التي احترقت في ميناء اللاذقية هي ناقلة نفط إيرانية -
الاهلى مباشر الان .. الأهلي والطلائع في الدوري -
استشاري: السمنة المفرطة قد تؤدي إلى تغيير المفاصل -
الاهلى مباشر الان .. الأهلي والطلائع الآن -
الاهلى مباشر الان .. الأهلي يهاجم طلائع الجيش -
الاهلى مباشر الان .. محاولة خطيرة من قفشة -
وزير التعليم العالي يكشف آخر تطورات «كورونا» بالمستشفيات الجامعية -
تظلمات الثانوية العامة 2021 .. طرق سداد الرسوم عن طريق فوري وموعد ظهور النتيجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

4 ملايين مشاهدة فى 5 أيام لأغنية «زيها مين»

Print
4 ملايين مشاهدة فى 5 أيام لأغنية «زيها مين» 4 ملايين مشاهدة فى 5 أيام لأغنية «زيها مين»

لاقتراحات اماكن الخروج

حققت أغنية «زيها مين»، أحدث أغنيات الصيف للفنان محمد حماقى، 4 ملايين مشاهدة حتى الآن منذ طرحها قبل 5 أيام.

«زيها مين» هى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتحمل تركيبة مبهجة وراقية جذبت ملايين المعجبين بـ«حماقى»، وقال «مايك فيربيرن»، المدير العام لـ Sony Music، إن حماقى هو حقًا ملك موسيقى البوب، ويسعدنا العمل مع هذا النجم وفريقه الرائع فى Craft Media، لدينا بعض الخطط الكبيرة هذا الصيف فترقبوها، «زيها مين» هى مجرد البداية.

أغنية «زيها مين» هى الأغنية الأكثر انتظاراً من ألبوم حماقى الذى طال انتظاره بعد ألبوم «كل يوم من ده» عام 2019، الذى من المقرر إطلاقه قريبًا جدًا، وذلك بعد إصدار أغنية «حياتك فى صورة» و«ياللى عالم بينا» فى وقت سابق من هذا العام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبان: أي علاقة مستقبلية مع طالبان ستحددها الأفعال ونريد أن نراها تفي بتعهداتها للشعب

طالبان: أي علاقة مستقبلية مع طالبان ستحددها الأفعال ونريد أن نراها تفي بتعهداتها للشعب

صحيفة: الاستخبارات الأمريكية حذرت من «انهيار وشيك» للجيش الأفغاني

صحيفة: الاستخبارات الأمريكية حذرت من «انهيار وشيك» للجيش الأفغاني

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. مصر مع السودان ونيجيريا

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. مصر مع السودان ونيجيريا

وزير التعليم: «اللي جابوا أكثر من 70% في الثانوية هما اللي جابوا 95% قبل كده»

وزير التعليم: «اللي جابوا أكثر من 70% في الثانوية هما اللي جابوا 95% قبل كده»