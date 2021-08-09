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«أوليفر كان»: نتمسك باستمرار «ليفاندوفسكى» مع «البايرن»

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«أوليفر كان»: نتمسك باستمرار «ليفاندوفسكى» مع «البايرن» «أوليفر كان»: نتمسك باستمرار «ليفاندوفسكى» مع «البايرن»

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استبعد رئيس مجلس إدارة نادى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، انتقال مهاجم الفريق النجم روبرت ليفاندوفسكي إلى نادٍ آخر.

وفى تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، قال الحارس الدولي السابق: «فى حالة روبرت يمكننا على أي حال أن نظل عنيدين».

وأضاف «كان»: «بوجه عام سنتصرف على نحو أكثر مرونة في مسائل الانتقالات مستقبلا»، مشيرا إلى أن المهم هو الاستفادة من كل الاحتمالات «والأزمة لم تنته بعد، وهذا الأمر واجب الآن أكثر من أي وقت مضى».

ورفض كان أن يستبعد بشكل تام انضمام لاعبين جدد لبايرن على المدى القصير، وقال إن «تطوير قائمة الفريق هى عملية مستمرة، ولذلك فإننا نراقب السوق بشكل دائم بطبيعة الحال».

ولم يتطرق كان في المقابلة الصحفية إلى الموقف التعاقدي مع اللاعبين الدوليين جوشوا كيميش وليون جروتسكا، وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن اللاعبين بصدد تجديد عقديهما مع النادى البافاري. وعن المدير الفني الجديد لبايرن يوليان ناجلسمان، قال كان: «لدينا مدرب يستطيع تطوير الفريق، حيث يمكن للاعبين الفوز بالألقاب في أجواء جذابة».

من ناحية أخرى، دعا كان الذي فاز بجائزة أحسن حارس في العالم 3 مرات إلى وضع حد أقصى للرواتب في عالم كرة القدم الاحترافية، مشيرا إلى أنه لاحظ تطلعات لدى اتحاد الأندية الأوروبية «لتطبيق قيود واضحة»، وقال إن هناك نماذج مختلفة يجري مناقشتها في هذا الصدد.

المصرى اليوم

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