«البريميرليج» يضع بروتوكول «كورونا» للموسم الجديد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، عن موقف لاعبى الدورى الإنجليزى الممتاز من تلقى لقاح كورونا قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد للبريميرليج.

وقالت الصحيفة إن لاعبى البريميرليج لن يجبروا على تلقى لقاح كورونا قبل بداية الموسم، علما بأن عددًا كبيرًا منهم لم يطعم بعد ويرفض هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروتوكولات كورونا ستظل سارية في الدورى الإنجليزى الممتاز خلال الموسم الجديد في ملاعب التدريب وغرف تبديل الملابس، وسط مخاوف من إلغاء الموسم بسبب الوباء.

وأوضحت «ديلى ميل» أنه في حالة ظهور حالتى إصابة أو أكثر في مكان واحد، مثل ساحة التدريب، سيؤدى ذلك إلى تدخل هيئة الصحة العامة في إنجلترا وربما تغلق ملعب التدريب.

وقالت الصحيفة إن الأندية تشجع اللاعبين على تلقى اللقاح، لأنه أفضل طريقة لتقليل تفشى المرض وتجنب فترات العزل.

وأكدت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز أنها ستواصل تشجيع لاعبى البريميرليج على تلقى اللقاح.