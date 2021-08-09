زيادة جديدة .. جالاتا سراي يرفع قيمة عرض آليو ديانج

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قالت تقارير صحفية تركية إن إدارة نادي جالاتا سراي تواصل مفاوضاتها مع الأهلي المصري من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط المالي آليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيتقدم النادي التركي بعرض جديد خلال الأيام القادمة يتضمن حصول المارد الأحمر على مبلغ 6.5 مليون يورو بزيادة بلغت مليونا ونصف المليون دولار عن العرض السابق، وذلك بحسب وكالة «Ajansspor».

وقدم الدولي المالي أداءً مميزاً خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وهو ما ساهم في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز والسوبر القاري، فضلاً عن إنجازات الموسم الماضي.

ويرتبط آليو ديانج بعقد مع الأهلي يمتد حتى منتصف عام 2026 وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى المطالبة بالحصول على 9.5 مليون يورو للسماح بخروجه إلى أحد أندية أوروبا.