الخطر يهدد 90 ألف شخص في 40 قرية..إثيوبيا تتعرض لفيضان شديد (التفاصيل)

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تعرضت 3 مناطق في ولاية عفار الإثيوبية، الاثنين، لفيضان شديد بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر الأواش لتتدفق على ضفتيه بسبب الأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، ونقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال رئيس مكتب إدارة مخاطر الكوارث والأمن الغذائي في المنطقة، عايد ياسين، إن 100 أسرة فرت من منازلها بعد تدميرها بسبب الفيضانات.

وأضاف أن أكثر من 50 هكتارا من الأراضي الزراعية تضررت بشدة، كما تضررت المحاصيل بسبب الفيضانات، حسبما نقلت الإذاعة الإثيوبية «فانا».

ولفت إلى أن نحو 90 ألف شخص إضافي في 40 قرية من هذه المناطق الثلاث سيتأثرون بالمخاطر المحتملة للفيضانات بالمنطقة.