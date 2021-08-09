حلبية: اتحاد الكرة أخطرنا بمشاركة المصري في الكونفيدرالية

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أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، أخطر ناديه بالمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الافريقية في نسختها المقبلة.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» :«اتحاد الكرة أخطرنا بمشاركة المصري في بطولة الكونفيدرالية في نسختها المقبلة، وذلك بعد الفوز المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف».

وأضاف :«سنخوض باقي المباريات بنفس التركيز والقوة التي كنا عليها منذ بداية الموسم»، مشيرًا :«سنعقد جلسة مع على ماهر، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تجديد التعاقد معه لمدة موسم أخر».

يُذكر أن المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 10 مباريت وتعرض للهزيمة في 7 لقاءات، أحرز لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.