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الطفل محمود علاء قنديل، 11 عامًا، اعتلى مقعد قيادة «توك توك»، دعمًا لوالده الذي تعرض لحادث أقعده، فتشكل وعيه برجولة مبكرة، وقبل 3 أيام انتهت رحلته الأخيرة مشنوقًا على يد مجهولين لسرقة المركبة، إذ عُثر على جثته مدفونًا بالمقابر في أطفيح بالجيزة «صدفة»: «راجل كان بيقرأ الفاتحة لوالدته لقاه».

قبيل ظهيرة الجمعة الماضى، كانت الشوارع خالية بقرية كفر قنديل في أطفيح، وكان الطفل «محمود» يوصل جارته إلى منزل عائلتها، وغاب حتى المغرب، والقلق يأكل قلب أسرة الصغير، بحسب والده: «ابنى كان مصلى الصبح، ولبس جلبابه الأبيض للصلاة، وعادتنا إننا بنتغدى بعد الصلاة، وابنى لما اختفى خوفنا».

الأب سأل الجارة: «ابنى راح معاكى حتة تانية؟»، أجابته بالنفى، فازداد الاضطراب ليحدث ما لم يكن في الحُسبان، يكمل والد «محمود» كلامه: «رفعنا صور ابنى على فيسبوك، ولفينا ندور عليه في كل حتة بلا جدوى».

التعب أنهك عائلة «محمود»، ولم يدروا «ماذا يفعلون»، أعياهم وأرهقهم البحث، حتى فاجأهم سائق «ميكروباص» كان يُوصل مشيعى جنازة إلى المقابر، وفكر في الوقوف أمام قبر والدته يدعو لها، فتفاجأ بجثة طفل مدفونة بفتحة قبر مفتوح وبجوارها فردتا «شبشب».

والد الطفل يذكر أن السائق هرول إليهم، وقال: «شوفت طفل مدفون وصورته شوفوه يمكن ابنكم»، القرية بأكملها هرولت ناحية الجبل حيث المقابر، والهدوء الذي لا يقطعه سوى أصوات نباح الكلاب الضالة، وكان المشهد المأساوى، يصفُ الأب ذلك: «طلعنا الجثة وكانت لولدى، وجهه يكسوه السواد والزرقان، بسبب خنقه».

الطفل الضحية

على الجانب الآخر، أسندت والدة الطفل-السيدة الأربعينية- ظهرها لسيارة ميكروباص، يدها تدور مع حركة هيستيرية لطمًا على الوجه والرأس، فجأة تسمع الخبر فينزل عليها كالصاعقة، وهى تصرخ: «شنقوه بحبل حرام عليهم»، باستنكار تتساءل: «ليه قتلوا ابنى؟»، يختلط نحيبها بتوسل لأقاربها: «عايزة أشوفه».

كان الطفل ضمن مئات من أطفال القرية البسيطة الباحثين عن أرزاقهم، بحزن بالغ يقول الأب: «ابنى كان راجل رغم صغر سنه، ويرفض ألا يعمل، حاولت تشجيعه على لعب الكرة كان يرفض ويطلب قيادة توك توك، لمساعدتى في مصاريف المنزل مثل أطفال كثيرين بقريتنا».

الأب المكلوم يجفف دموعه بطرف جلبابه، وكأنه يحاكى تفاصيل الجريمة، يوضح: «على أرض الموتى، دارت المعركة مع ابنى محمود، فكان رجلاً يعرف أن أخذ الـ(توك توك) منه يعنى قطع رزقنا، فدارت معركته مع الجناة ولم تخمد حتى قتلوه».

تصعب عليه نفسه، يبكى الأب مُجددًا:«المجرمين دول لم يتأملوا رجولة ابنى المبكرة، لم تتحرك مشاعرهم تجاه عينا محمود البريئتين».

«محمد»، 16 سنة، سائق «توك توك»، شقيق الطفل المجنى عليه، يقول علمت أخويا السواقة قبل أسبوع من الحادث، وكنت أخاف عليه وأقول له: «ممكن حد يضحك عليك بأى فلوس ويرميك في أي حتة»، وهو ما حدث.

الأب يعاود كلامه: «ابنى كان بيشتغل في سوبر ماركت، ويتقاضى آخر اليوم 70 جنيهًا يعطنى منها 40 أنفقها على البيت، ويأخذ الباقى لنفسه، وصمم على قيادة توك توك مع أخيه الأكبر».

سليمان قنديل، عم الطفل «محمود»، يبكيه: «كان ولدا مجتهدا، لما أبوه أجرى 11 عملية جراحية في قدمه وظروفه حكمت عليه بأن يجلس بالمنزل قبل 4 سنوات، ذهب إلى العمل».

أجهزة الأمن تكثف من جهودها لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على مرتكبيها.

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