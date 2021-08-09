الجيزة: ضبط وإزالة 25 بناء مخالف وتعديات بأراضى زراعية (صور)

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة مجهودات التصدى لأى أعمال بناء مخالف بكل حزم بالأحياء والمراكز والمدن مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار أنه تم ضبط وإزالة 25 حالة بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة خلال الاسبوع الماضى وذلك من خلال التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية للرصد والتصدى لأية مخالفات وإزالتها على الفور.

في ذلك الإطار قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة تعديات على أراضى زراعية على مساحات 60،80 ،120م و2 قيراط بقرى الجلاتمه ومدخل نكلا ومدخل جزاية ببرقاش بالمنصورية وبمنشأة رضوان.

وفى مركز ومدينة أبوالنمرس تم إزالة أعمال بناء مخالف بالدور الأول بأرض على مساحة 80 متر بمنطقة عزبة الفوكس بالإضافة إلى إزالة عدد 2 هنجربعرب التل بالمنوات على مساحة 750 متر ومصادرة المواد المستخدمة .

كما قام مركز ومدينة البدرشين بضبط أعمال إقامة شدة خشبية تمهيداً لتعدى على أراضى زراعية بقرية زوية دهشور على مساحة قيراط وتم إزالة الشدة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى إزالة 3حالات تعدى بالبناء بقرية أبوصير على مساحات 120 ،200 ،2000م عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية وحجرات وأسوار.

كما قام مركز ومدينة الواحات البحرية بإزالة 3 حالات بناء مخالف بقرى القصر ومنديشة على مساحة 90، 110 م على أراضى أملاك الدولة عبارة عن غرف وتعديات بالحجر الجيرى وأسوار وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

وفى مدينة الحوامدية تم إزالة تعديات على أراضى املاك الدولة وأسوار وغرف بمنطقة أبونقاية بطريق العزيزية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.

كما قام حى الطالبية بإيقاف أعمال إقامة جمالون بشارع إسماعيل عثمان وتم ضبط المعدات وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بالاضافة إلى إزالة أسوار وغرف مقامه بالمخالفة بشارع جمال عبدالعال.

كما قام حى العمرانية بإزالة حالتين بناء مخالف الأولى أعمدة دور مخالف بعقار بشارع الشيخ جمال بجسر الكونيسة والثانية حوائط بدور مخالف بعقار بشارع جمال نظير بخاتم المرسلين.

كما قام حى بولاق الدكرور بإزالة مخالفة بناء لحجرات وغرف فوق سطح العقار 25 شارع مدينة عامر وضبط إزالة أعمال إقامة حوائط داخلية لتقسيم محال بعقار بشارع احمد الكيلانى المتفرع من ارع التحرير بصفط اللبن.

وفى حى الهرم تم إزالة دور كامل بالعقار 33 شارع عمرو خالد بكعابيش تم بناؤه بالمخالفة مع ضبط صاحبه وتحويله للنيابة العسكرية.

قام حى جنوب الجيزة بفك وإزالة جمالون مخالف بالعقار 36 شارع عمر مكرم بجسر الكونيسة المنيب بالإضافة إلى ذلك حوائط تم بنائها بالمخالفة أسفل عقار بتقسيم وإنشاء محلات بـشارع المصطفى بالمنيب كما تم إزالة سلالم بالدور الأرضى جارى إنشائه بالمخالفة بعقار بجسر الكونيسة.