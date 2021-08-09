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بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ.

وقال، في نص البرقية : «يطيب لي يا سيادة الرئيس- وأمتنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجرى الجديد- أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البنّاءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى تتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر».

كما بعث برقيات تهنئة إلى السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين.