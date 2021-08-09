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توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين وصول صادرات مصر الزراعية، إلى 6 مليون طن بنهاية عام 2021، لافتًا أن صادرات مصر الزراعية زادت عن مثيلاتها من نفس الفترة من العام الماضي بنحو 750 ألف طن، حيث بلغ حجم الصادارت من المنتجات الزراعية، من يناير الماضي وحتي اليوم نحو 4 مليون و331 ألف طن.

وأضاف عبدالرحمن، أن صادارات مصر من المنتجات الزراعية الطازجة فقط، بلغت العام الماضي نحو 5.2 مليون طن بقيمة تقارب 33 مليار جنيه مصري.

وأرجع نقيب الفلاحين زبا الصادرات الزراعية المصرية، يرجع إلى دعم الدولة للمصدرين وإعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلي ومنحهم التمويلات اللازمة بفوائد بسيطة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الدوله في فتح أسواق جديدة وكثيرة، مثل السوق الياباني والبرازيلي والهندي والاندونيسي وسوق السلفادور وسوق الأرجنتين والسوق النيوزلندي، حتي باتت المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى اكثر من150 دوله في العالم.

بعد رفع كافة أشكال الحظر، الذي كان مفروض من بعض الدول على بعض المنتجات الزراعيه المصريه، وكذلك الجهود الكبيرة التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري في تسهيل إجراءات التصدير ومتابعتها وضمان عدم تصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات الدوليه، بالاضافه إلى تنوع الصادرات الزراعية المصرية وجودتها.

حيث تعد مصر، الأولى عالميا في تصدير الموالح وتصدر البطاطس والبصل والثوم والعنب والرمان والمانجو والفاصوليا والجوافة، والفلفل والزيتون وبنجر العلف والخوخ والبطيخ والفراولة، والكثير من المنتجات الزراعية الأخرى بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأكد أبوصدام أن نجاح الفلاح المصري في تخطي الصعوبات واستمرار الانتاج مع جهود وزارة الزراعة ودعم الدوله المستمر للمنتجات الزراعية، أدى كل ذلك إلى زيادة الصادرات الزراعية، واستقرار اسعارها محليا رغم أزمة كورونا، وأزمات ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والتأثير السلبي للتغيرات المناخية الغير ملائمة.