تساؤلات مالية تحاصر أوليمبياد طوكيو 2020

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لن يغلق اختتام دورة طوكيو الأوليمبية لعام 2020 باب التساؤلات المالية التي أحاطت بدورة رياضية أقيمت بلا جمهور وتجاوزت تكاليفها مثلى الموازنة الأصلية التي قدرتها لها الدولة المضيفة في البداية.

من المتوقع أن تبلغ تكاليف إقامة دورة طوكيو الأوليمبية وأوليمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة (الألعاب البارالمبية) 1.64 تريليون ين (15 مليار دولار) أي بزيادة 22% عن التقدير السابق قبل تأجيل الدورة في 2020.

كما أن هذا الرقم يزيد مرتين على التقدير الذي طرحته طوكيو ضمن ملف التقدم لطلب استضافة الدورة وهو 800 مليار ين.

وتتوزع فاتورة الدورة التي سيتعين سدادها بالكامل بعد انتهاء الألعاب على 3 أقسام بين الجهة المنظمة لدورة طوكيو 2020 وإدارة الحكم المحلى لمنطقة طوكيو والحكومة المركزية في اليابان. والنصيب الأكبر من الفاتورة من مسؤولية المدينة المضيفة.

قبل قرار تأجيل الدورة في 2020 بلغ عدد التذاكر المباعة 4.48 مليون تذكرة كان من المتوقع أن تدر إيرادات قدرها 90 مليار ين (816 مليون دولار). وسيصبح هذا الرقم الآن ما يقرب من الصفر.

واللجنة المنظمة لدورة طوكيو هي المسؤولة عن بيع التذاكر وبعد استنفاد جانب كبير من وثيقة التأمين من إلغاء الدورة، من المستبعد أن تحصل على مبلغ كبير عن مبيعات التذاكر الملغاة وذلك وفقا لما تقوله مصادر بصناعة التأمين.

تقدر مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن التكلفة الإجمالية المؤمن عليها للدورة الأوليمبية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار ويقول المحللون بمؤسسة جيفريز إن مليارى دولار مؤمن عليها من حقوق البث التلفزيونى واتفاقات الرعاية بالإضافة إلى 600 مليون دولار عن مصاريف الضيافة.

وقالت مصادر إن من المحتمل أن تواجه شركات السياحة والضيافة واللجنة الأوليمبية الدولية خسائر بسبب الاضطراب الذي أحدثه منع الجمهور والمطالبات عن الوثائق التأمينية الخاصة بإلغاء الدورة.

وجرت العادة أن تشارك في التأمين على الدورات الأوليمبية سوق لويدز للتأمين في لندن وشركتا بيزلى وتوكيو مارين كيلن.

وربما تواجه شركات إعادة التأمين التي تلجأ إليها شركات التأمين الجانب الأكبر من أي مطالبات تأمينية وتقدر مؤسسة فيتش إنها قد تصل إلى 400 مليون دولار.

في اليابان وحدها دفعت 60 شركة يابانية، من بينها تويوتا وبريدجستون وباناسونيك، مبلغا قياسيا يتجاوز 3 مليارات دولار لرعاية الدورة. وأنفقت الشركات 200 مليون دولار أخرى بعد تأجيل الدورة الأوليمبية.

ورغم أن هذه الشركات تتطلع في العادة لاسترداد هذه الأموال من مبيعات مرتبطة بما تثيره الدورة من اهتمام، فقد أبدت بعض الأسماء الكبرى في عالم الشركات قلقها خشية ما يلحق بأسمائها التجارية من ضرر محتمل مع انقلاب الرأى العام في اليابان على الدورة.

وقد اختارت تويوتا عدم بث إعلانات تليفزيونية تخص الأوليمبياد في اليابان. واضطرت شركات أخرى منها باناسونيك إلى تقليص خطط الترفيه عن عملائها في المواقع التي تقام فيها المسابقات ويُمنع الجمهور من حضورها.

كان أحد الأسباب الرئيسية في استضافة اليابان الدورة الأوليمبية هو دعم حركة السياحة التي نمت في السنوات العشر التي سبقت الجائحة وتوقف السفر دوليا لتصل إلى 4 أمثال ما كانت عليه ويتجاوز عدد الزوار 30 مليونا سنويا.

وفى 2019 أنفق السياح ما يقرب من 4.81 تريليون ين (43.6 مليار دولار) في اليابان في الفنادق والمطاعم والمتاجر وغيرها من الخدمات.

وفى الظروف العادية يمكن أن تضيف الدورة الأوليمبية 0.33% إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى أي حوالى 1.8 تريليون ين وفقا لتقدير معهد نومورا للأبحاث.

غير أنه سيتعين على حكومة اليابان إقناع الرأى العام المتشكك في الدورة بأن استضافتها كانت القرار الصائب رغم غياب العائد الاقتصادى من ورائها.