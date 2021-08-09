مجلس الأهلي يجتمع مع شركة الكرة لمناقشة الاستثمار الرياضى فى النادى

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يجتمع مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب غدا الثلاثاء وينتظر أن يستهل المجلس جلستة، با لإستماع إلى شركة الكرة بالنادى التي يترأسها ياسين منصور، للخطة التي أعدتها الشركة للاستثمار في كرة القدم بالنادى حتى يتمكن النادى من مواكبة التطورات في عالم الإستثمار بالكرة خاصة بعد الإنجازات الكثيرة التي حققها الأهلى خلال السنوات الماضية ونجاحه في تكوين فريق للكرة قوى نجح في اعتلاء صدارة الأندية الإفريقية وكانت له بصمه في مونديال الأندية الأخير الذي أقيم في قطر وحقق خلاله المركز الثالث، كما تتضمن الجلسة مع شركة الكرة مناقشة ملف الصفقات خاصة بعدما وعد ياسين منصور بتحمل قيمة صفقة سوبر للاهلى في الموسم الجديد .

ويكرم مجلس ادارة الأهلى، خلال اجتماعه جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو التي انتهت فعالياتها مؤخرا.

وقال الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية، وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي، وأن محمود الخطيب يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم.

كما قرر مجلس إدارة النادي تفويض الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، ابنة الأهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخرًا.وسيصل الأبطال للقاهرة في الساعة الحادية عشرة صباح اليو الثلاثاء «صالة 2»، وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية.