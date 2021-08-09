تحويل المجموعة القصصية «6 ريختر» لعمل فني

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تعاقد الكاتب الشاب عمر عويس صاحب المجموعة القصصية «6 ريختر» مع المنتج محمد مراد على انتاج كل قصص المجموعة والبالغة 12 قصة.

وصرح الكاتب عمر عويس انه سيتم تحويل اعماله الروائية ذات اللمحة الفلسفية إلى افلام ومسلسلات تلفزيونية.

واضاف عمر: «بدأت في كتابة مجموعة (6 ريختر) عام 2013 وتم نشرها عام 2016 في ثلاث طبعات وحصلت على المركز الاول في جائزة ابداع للقصة، ولدى روايات أخرى مثل: ترانيم اوستن، اخر وعود الاخت مارية، توبة نبي العميان، وحاليا اضع اللمسات الاخيرة لأحدث رواياتي بعنوان ملك الخنازير.

وكشف عمر عن كواليس التعاقد مع المنتج محمد مراد: الصدفة البحتة وراء هذا التعاقد، فالمخرج الشاب مراد مراد هو من تحمس لتحويل المجموعة القصصية إلى افلام وخاصة القصة الاساسية الطويلة والتي تحمل نفس عنوان المجموعة «6ريختر» حيث قرأها مراد الصغير وهو في الثانوية العامة واعجب بها كثيرا، وتمر سنوات عديدة ويصبح مراد مراد مخرج ويقرر ان يكون اول افلامه الروائية الطويلة هو قصة «6 ريختر» فبحث عن دار المصري للنشر وتواصل مع يوسف المصري صاحب الدار إلى ان تم التعاقد معي لتظهر القصص إلى النور قريبا.