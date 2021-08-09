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فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك

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فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك
يتفقد سير العمل ونسبة الإنجاز

فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك

يطلع أمير تبوك، رئيس مجلس المنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا، على المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك، بمعرض المشروعات التنموية والخدمية.

يقام المعرض، بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة جميع الجهات الحكومية الخدمية المشرفة على هذه المشروعات.

ويتفقد أمير المنطقة، سير العمل ونسبة الإنجاز في تلك المشروعات والتي تشمل جامعة تبوك وقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والأمانة والإسكان والنقل والموارد البشرية والبيئة والزراعة والتي تهدف إلى خدمة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات بتبوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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