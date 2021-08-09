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بالصور.. الفرنسية "ساندرا": مشاركتي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ستكون مختلفة

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ينظمه نادي الصقور السعودي حتى الخامس من سبتمبر المقبل شمال الرياض

بالصور.. الفرنسية

أكدت الفرنسية ساندرا بوم مالكة مزرعة SB Falcons، أن مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى الخامس من سبتمبر المقبل في مقره بملهم شمال الرياض، مميزة ومختلفة، وستتيح لها هذه المشاركة فرصة التعامل مع الصقارين وهواة هذا الإرث.

وأوضحت أن معرضها يضم 12 صقرًا من سلالات فريدة، فيما ستكون مشاركتها في المزاد بأربعة صقور، مضيفة أنها شاركت بصقور أخرى وحققت بطولات وكؤوسًا مختلفة في مسابقات دولية سابقة.

وأبدت سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المميز، وحرصها على حضور الفعاليات المقبلة لنادي الصقور السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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