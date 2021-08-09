سينتيا خليفة: حققت حلمي بالعمل مع يسرا وأنا شخصية جريئة

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حلت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، ضيفة على باسم كميل وسارة المنذر، في برنامج «أهلا وزحما» على محطة راديو إنرجي 92.1 للحديث عن أدوارها الأخيرة

وتألقها في الموسم الرمضاني الماضي.

وعبرت سينتيا خليفة عن سعادتها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل حرب أهلية بدور نادين الشريرة، مؤكدة أن حلم حياتها كان الوقوف أمام يسرا، وتعلمت منها

دروسا في التواضع والاحترافية واحترام المواعيد.

وأشارت سينتيا خليفة إلى أنها كانت تقابل يسرا في مهرجانات فنية لكن علاقتهما لم تكن قريبة، لكنها أحبتها أكثر بعدما قضت معها حوالي 3 أشهر في كواليس تصوير مسلسل حرب أهلية ما وصفته بأنه فرصة كبيرة تعلمت منها الكثير.

وعن طبيعة الأدوار التي قدمتها في رمضان، قالت سينتيا خليفة إنها قدمت شخصيات طيبة في أعمالها السابقة، لكن دخولها السوق المصري جاء عبر هذه الأدوار الصادمة بدور خاينة وشريرة لكنه كان تحدي بالنسبة لها.

ووصفت سينتيا خليفة نفسها بأنها شخصية جريئة في تصرفاتها واختياراتها لذا اختيارها للأدوار يكون جرئيا أيضا، مشيرة إلى تعرضها إلى مواقف مختلفة

بسبب مسلسلاتها الرمضانية ما بين كره وإشادة بالآداء وكوميكس.