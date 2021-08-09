صدمة في لبنان: الغاز يكفي 10 أيام فقط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف نقيب موزعي ​المحروقات​ في لبنان، ​فادي أبوشقرا​، أن مادة الغاز الموجود في البلد تكفي لمدة 10 أيام فقط.

وقال أبوشقرا: «أجرينا عدة اتصالات صباحا مع رئيس تجمع الشركات، ​جورج فياض​، الذي أكد صعوبة بالموافقات المسبقة الصادرة عن ​مصرف لبنان​، مطالبا بالاهتمام بهذا الموضوع»لأن هناك صعوبة كبيرة بسبب غياب هذه المادة، في وقت أن السوق بحاجة لـ 17 مليون لتر يوميا للاستهلاك.

ووجه رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: «الشعب بحاجة إليكم في هذا الوضع الصعب، فماذا تنتظرون؟ الاتصالات تأتينا من كل المناطق اللبنانية على حساب 100 لتر مازوت، والمسؤولون غير واعين لما يحدث.

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.