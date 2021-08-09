كوريا الجنوبية تستعد لإنتاج «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لكورونا

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أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، استعدادها لإطلاق البدء في إنتاج لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لفيروس كوريا، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

وقام خبراء التكنولوجيا التابعون لصندوق الاستثمار المباشر الروسي بزيارة كوريا بهدف نقل التكنولوجيا واختبار مجموعة تجريبية من العقار قبل إطلاق عمليات إنتاج اللقاح بكميات ضخمة.

ويتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج، بما في ذلك الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام وغيرها.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم، ومنحت 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها.