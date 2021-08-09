أخبار عاجلة

"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية -
بلغ عددهم 71.. الاتحاد السعودي يكرم المدربين الوطنيين المنجزين -
برلمان ليبيا يقر مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر -
واشنطن: أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان -
حمادة أنور: أخشى على الزمالك من التغييرات الكبيرة في التشكيل -
سمير كمونة: مواجهة الأهلي وطلائع الجيش صعبة -
اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة -
"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان" -
"طالبان" وما تحت الرماد..!! -
كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كوريا الجنوبية تستعد لإنتاج «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لكورونا

Print
كوريا الجنوبية تستعد لإنتاج «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لكورونا كوريا الجنوبية تستعد لإنتاج «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، استعدادها لإطلاق البدء في إنتاج لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لفيروس كوريا، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

وقام خبراء التكنولوجيا التابعون لصندوق الاستثمار المباشر الروسي بزيارة كوريا بهدف نقل التكنولوجيا واختبار مجموعة تجريبية من العقار قبل إطلاق عمليات إنتاج اللقاح بكميات ضخمة.

ويتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج، بما في ذلك الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام وغيرها.

وسجلت أول لقاح في العالم، ومنحت 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجزائر تجري محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء

الجزائر تجري محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء

الرئيس الأوكراني الأسبق: التخلي عن حسن الجوار مع روسيا أكبر خطأ أوكراني خلال آخر 30 عاما

الرئيس الأوكراني الأسبق: التخلي عن حسن الجوار مع روسيا أكبر خطأ أوكراني خلال آخر 30 عاما

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

روسيا: مهمة أمريكا في أفغانستان كانت تنحصر في ردع حركة طالبان

روسيا: مهمة أمريكا في أفغانستان كانت تنحصر في ردع حركة طالبان