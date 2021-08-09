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تأجيل استئناف ريناد عماد على حبسها بـ«نشر فيديوهات خادشة» لـ12 أكتوبر

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تأجيل استئناف ريناد عماد على حبسها بـ«نشر فيديوهات خادشة» لـ12 أكتوبر تأجيل استئناف ريناد عماد على حبسها بـ«نشر فيديوهات خادشة» لـ12 أكتوبر

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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف ريناد عماد، «فتاة التيك توك»، على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات تحتوي على مواد خادشة للحياء، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.

وكانت نيابة الدقي قد قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات تخدش الحياء، تندرج تحت إذاعة مواد إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

وقالت المتهمة، في التحقيقات، إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات، مشيرة إلى أن حلمها كان الشهرة والثراء السريع.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد ضبطت المتهمة منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، داخل كافيه بالدقي، مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع «تيك توك» تحتوي على مواد إباحية.

المصرى اليوم

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