رئيس جامعة المنيا يكلف «عبد العزيز» عميدًا لكلية الصيدلة

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أصدر الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، الاثنين، قرارًا رقم 794 لسنة 2021، بتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز محمد عثمان، للقيام بأعمال عميد كلية الصيدلة اعتبارًا من صدور القرار، وحتى انتهاء العام الجامعي، 2012/2022، أو صدور قرار بتعيين عميدا للكلية، أيهما أقرب.

وأصدر قرارًا بتعيين الدكتورة أمل كمال حسين محمد، وكيلا للكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور حاتم عبدالمنصف أحمد، وكيل للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد فؤاد عبدالجواد، وكيل لشؤون التعليم والطلاب.

يأتي القرار عقب بلوغ الدكتورة زينب أمين، عميد الكلية، السن القانوني، وضمن 9 قرارات أصدرهم رئيس الجامعة، بتكليف 7 عمداء كليات، وتجديد الثقة بمنسق اتحاد الطلاب للأنشطة، واستشاري اتحاد الطلاب للأنشطة.