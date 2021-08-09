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متنزهات "الشرف" و "الحيفة" بتنومة تجذب عشاق المغامرات والهايكنج

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متنزهات "الشرف" و "الحيفة" بتنومة تجذب عشاق المغامرات والهايكنج متنزهات "الشرف" و "الحيفة" بتنومة تجذب عشاق المغامرات والهايكنج
مع تقديم عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية

متنزهات

احتضنت مراكز المغامرات في متنزهات الشرف والحيفة بمحافظة تنومة شمال مدينة أبها، الفعاليات النوعية التي تلبي تطلعات عشاق الطبيعة والمغامرات والتخييم ورياضة المشي الجبلي، مع عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية الممتعة والشيقة.

وتتميز محافظة تنومة بمتنزهاتها الطبيعية ذات المناظر الخلابة والمسطحات الخضراء والتضاريس المتنوعة في ظل ما تشهده من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الصيف، حتى أصبحت وجهة رئيسية للمتنزهين وهواة التخييم وممارسي الرياضات الجبلية.

ويضم مركز مغامرات "عيش اللحظة" المنعقد في متنزه الشرف، ساحات للتخييم ومسارات مخصصة للمشي والجري، ومواقع للجلوس وبيع الأطعمة والمشروبات، ومناطق مخصصة للعروض والفعاليات، كما يقدّم العديد من الباقات والعروض المنوعة مع باقات أخرى تنطلق الأحد من كل أسبوع وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتضم هذه العروض عددًا من الأنشطة المميزة مثل الرحلات السياحية ورحلات الهايك والتخييم الجبلي والإنزال بالحبال ورمي السهام وممارسة اليوغا، وغيرها الكثير من الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تناسب الجميع وتلبي جميع التطلعات، حيث يستقبل المركز زواره من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

ويتميز منتزه "الحيفة" الواقع جنوب غرب المحافظة، بالأجواء الطبيعية الساحرة والغابات الكثيفة، كما يضم مسطحات خضراء وجلسات ومسارات للمشي وساحات للألعاب ومحطة للدرجات الهوائية وأماكن مخصصة للتخييم ومواقع مجهزة بتليسكوب لرصد النجوم، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المتكاملة التي تسهم في إثراء تجربة السياح والزوار.

ويعد المتنزه نقطة تجمع لعدد من البرامج والمسارات مثل برامج "هايك وبايك، ومغامر، ومغامر محترف، وسهيل" التي تنطلق إلى المراكز والمحافظات المجاورة مثل بللسمر والمجاردة وبارق، وتتراوح مددها من 7 إلى 24 ساعة يوميًا.

وتضم عدداً من الأنشطة والفعاليات المميزة مثل الهايكنج والتخييم الجبلي وجلسات السمر والسينما الخارجية وركوب الدرجات الهوائية ورمي السهام، بالإضافة إلى جولات لزيارة القرى التراثية والبيوت الشعبية القديمة.

وخصصت تلك البرامج للفئات العمرية ما بين ١٥ إلى ٥٠ عاماً، ويمكن للسياح والزوار الراغبين في زيارة تلك الفعاليات الاطلاع على تفاصيلها عبر منصة (روح ) “visitsaudi.com” مع إمكانية المقارنة بين البرامج والأسعار وإتمام عمليات الحجز وشراء التذاكر بكل يسر وسهولة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت البرنامج في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليقدّم أكثر من ٥٠٠ نشاط وتجربة سياحية متنوعة عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً من القطاع الخاص.

وأطلق مسار الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، الذي يضم ٣٠ فعالية نوعية كبرى وما يزيد عن ٣٠٠ نشاط وعرض ترفيهي في ٦ مدن حول المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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