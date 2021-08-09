اليابانيون يحيون الذكرى الـ76 لضحايا «ناجازاكي»

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أحيا اليابانيون، الإثنين، الذكرى الـ 76 لضحايا القنبلة الذرية على مدينة ناجازاكي، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت عن مقتل 70 ألف شخص، ووقف المشاركون في حديقة السلام دقيقة صمت، ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكان على رأس الحضور رئيس الوزراء وأجيال مختلفة من الأجداد والأحفاد، الذين يحملون الورود، ويرتدون الملابس السوداء وعددهم 500 شخص فقط مقارنة بما كان عليه في الماضي، وحضر الاجتماع ممثلون من 63 دولة، بما في ذلك القوى النووية الخمس المعترف بها- بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وأثناء إحياء الذكرى كانت هناك مخاوف من أن يتسبب الإعصار، الذي تتعرض له البلاد في هطول أمطار غزيرة، إلا أنه سقطت أمطار من حين لآخر عندما زار المواطنين الحديقة للصلاة من أجل الضحايا.

وحث عمدة مدينة ناجازاكي، توميهيسا تاوي، الحكومة اليابانية على أخذ زمام المبادرة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في شمال شرق آسيا، مشيرا إلى الولايات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان أضخم ترسانة من الأسلحة النووية في العالم، لبذل المزيد من الجهود من أجل نزع السلاح النووي، كما أعرب عن قلقه تجاه تحديث وتطوير الأسلحة النووية.

وفي تمام الساعة 11:02 صباحًا، وهو الوقت المحدد للقصف في 9 أغسطس عام 1945، أشاد تاوي بمعاهدة حظر الأسلحة النووية باعتبارها «أفقًا جديدًا» لنزع السلاح النووي، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن الخطر المتزايد الذي يمثله سباق التسلح النووي المستمر.

وجاءت دعوة تاو لليابان للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية في أعقاب نداء مماثل قدمه عمدة هيروشيما كازومي ماتسوي قبل 3 أيام، عندما دمرتها قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحافظت اليابان على مبادئها الثلاثة المتمثلة في عدم إنتاج أو حيازة أو السماح بأسلحة نووية على أراضيها. لكن الدولة تجلس تحت المظلة النووية الأمريكية وتستضيف منشآتها العسكرية بموجب اتفاق أمني ثنائي منذ عقود.

ووفقًا لمركز أبحاث في جامعة ناجازاكي، كان هناك ما يقدر بنحو 13130 ​​رأسًا نوويًا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من يونيو، مع عدم تناقص عدد المخزونات العسكرية وسط التوترات المتصاعدة بين القوى النووية الكبرى.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ واستعداد الولايات المتحدة وروسيا للمشاركة في حوار الحد من التسلح باعتباره «سببًا للأمل»، لكنه حذر من أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل، مضيفا في رسالة تلاها في الحفل إيزومي ناكاميتسو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح، «إن احتمالات استخدام الأسلحة النووية خطيرة كما كانت في أي وقت منذ ذروة الحرب الباردة.

وقالت إحدى شهود العيان وتدعى، تشيوكو موتومورا، وتبلغ من العمر 82 عامًا، أنها تعرضت للطعن في ظهرها بشظية زجاجية وقت الانفجار، وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات فقط في ذلك الوقت وكانت في منزلها، الذي يقع على بعد حوالي 4.5 كيلومترات من مركز الانفجار، خلال العطلة الصيفية المدرسية.

وقالت «الحرب والأسلحة النووية شر»، ونحن بحاجة للحفاظ على السلام«، مضيفة أنه لا ينبغي لشباب اليوم أن يأخذوا الوضع الحالي كأمر مسلم به.

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدى سوجا، إن بلاده تحافظ على مبادئها الثلاثة غير النووية وأن تبذل قصارى جهدها لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، باعتبارها الدولة الوحيدة التي عانت من القصف الذري، ويتعين على الدول العمل على إزالة انعدام الثقة وإيجاد أرضية مشتركة من خلال المشاركة والحوار المتبادلين، وسط البيئة الأمنية القاسية الحالية والآراء المتباينة بشأن نزع السلاح النووي.

وأكد أن الحكومة لا تزال مصممة على نقل ذكرى فظائع الأسلحة النووية بالتعاون مع الناجين من القنبلة الذرية، وستواصل تعزيز تدابير الإغاثة الشاملة للناجين من القنابل.

من جانبه قال الدكتور ماهر الشربيني، أستاذ اللغة اليابانية بجامعة القاهرة لـ «المصري اليوم»، إن اليابان لديها علاقة قوية بمصر ويظهر ذلك من خلال مواقف القاهرة الداعم لطوكيو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط والعالم من السلاح النووي.

وحول ناجازاكي، قال إن أغلب من أصيب وقتل بسبب القنبلة كان من الأطفال أثناء وجودهم بالمدارس، بسبب أن درجة حرارة الأرض وصلت إلى 3 آلاف درجة مئوية وتم تفجيرها على ارتفاع 500 متر من سطح الأرض حتى تتسبب في اضرار بالغة، وكان السبب وراء ذلك أنها لو تم تفجيرها بالاصطدام بالأرض سوف تفقد جزء كبير من قوتها في باطن الأرض ولن تصيب أحدا.

وأوضح أن من هول القنبلة ظن الناجين أنهم دخلوا جهنم بقيام يوم القيامة وليس مجرد القنبلة الذرية، موضحا أن أغلب الإصابات كانت تشوهات وحروق في الجسد.

وأشار إلى أن قنبلة ناجازاكي، كانت تزن 4.5 طن، بارتفاع 3.2 متر، موضحا أن عدد القتلى بلغ 74 ألفا من إجمالي تعداد السكان 240 ألف.