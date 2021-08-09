مفاجأة.. الصين تتهم أمريكا بإخفاء بيانات عن ظهور كورونا لأول مرة في فلوريدا

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كشفت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، عن أن الولايات المتحدة أخفت بيانات عن ظهور أولى الإصابات لديها بالفيروس التاجي المستجد، قبل فترة طويلة من ظهورها في ووهان بالصين.

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بأن منشأ الفيروس من مختبر في مدينة ووهان، في حين ردت بكين أنه مجرد تسييس للجائحة.

وجاء في الاتهام وفقًا لما نشرته الصحيفة، الإثنين، أنه «في فلوريدا، المركز الحالي لانتشار جائحة كورونا، اختفت«في مايو 2020، بيانات عن 171 مريضا، واستعيدت لاحقا، ولكن من دون معلومات عن أعراض المرض، وأشارت إلى أن ظهور كوفيد-19في الولايات المتحدة كان في الأشهر الأولى من عام 2020، أي قبل أكثر من شهر على إعلان ظهور إصابات به في الولاية».

ويقول العالم ايريك تونير، إنه «ظهرت أعراض المرض لدى ما لا يقل عن 26 شخصا في نهاية ديسمبر 2019 أو بداية يناير عام 2020. وأن 8 مرضى منهم لم يسافروا ولم يتصلوا بأشخاص مصابين بالمرض، ووفقا له، يحتمل أن الإصابات الأولى بالمرض حدثت في ولاية فلوريدا، قبل ووهان، ولكن الولايات المتحدة لم تعتبرها كوفيد-19أو تعمدت تجاهلها».

وتشير الصحيفة إلى أن «الحكومة الأمريكية أجبرت كل من أراد معرفة الحقيقة على السكوت، فمثلًا عندما رفضت المحللة ريبيكا جونز التلاعب بالبيانات الخاصة بولاية فلوريدا في مايو 2020، حضرت الشرطة إلى بيتها وصادرت جميع الأجهزة».

وأشار عالم الفيروسات يانغ جانكيو، من جامعة ووهان، إلى أن «الولايات المتحدة تعمدت إخفاء بيانات عن كورنا بهدف تسييس الجائحة وتشويه سمعة الصين، ولا يزال سياسيو الولايات المتحدة منشغلين بنشر الافتراءات ونظرية»التسريبات المخبرية«، ولكنهم لا يولون أي اهتمام بالوضع الوبائي الرهيب في بلادهم».