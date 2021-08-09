عبد الحفيظ يرفع تقرير الى مجلس الاهلى بعد جلستة مع والتر بواليا

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إجتمع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلى، مع والتر بواليا مهاجم الفريق لمناقشتة في ملف العروض التي وصلت النادى مؤخرا للتعاقد مع بواليا بداية من الموسم الجديد،ووفقا لمصدر مطلع داخل النادى فان بواليا رحب بالرحيل سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة وبالشكل الذي يناسب الأهلى وأشاد عبدالحفيظ بموقف اللاعب ومراعاتة للظروف داخل النادى، وسيقوم عبدالحفيظ برفع تقرير إلى مجلس الإدارة يتضمن نتيجة الجلسة التي عقدها مع بواليا لحسم العروض التي وصلت اللاعب مؤخرا.

يواصل الأهلى تدريباتة إستعدادا لمواجهة الاسماعيلى غدا الأربعاء في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يخوض الفريق تدريباتة غدا على ملعب مختار التتش ويتوجه بعدها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة .