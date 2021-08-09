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تعرف على تطورات عرض ألتاى سبور التركى للتعاقد مع أحمد ياسر ريان

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تعرف على تطورات عرض ألتاى سبور التركى للتعاقد مع أحمد ياسر ريان تعرف على تطورات عرض ألتاى سبور التركى للتعاقد مع أحمد ياسر ريان

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طلب أحمد ياسر ريان لاعب النادى الأهلى، المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا من مجلس الأحمر، المرونة في التفاوض مع فريق ألتاى سبور التركى الذي طلب التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم الجديد.

وعرض دفع 300 الف دولار لاتمام الصفقة على سبيل اٌلاعارة بينما طلب الأهلى زيادة مبلغ الإعارة مع وضع بند أحقية البيع للنادى التركى على أن تكون قيمة الصفقة في حالة البيع النهائى 2 ونصف مليون دولارما تسبب في تأزم الموقف نظرا لمغالاة الأهلى في طلباتة المادية حسب مصدر مقرب من اللاعب .

وكشف المصدر عن أحمد ياسر ريان ناشد المسؤولين في الأهلى الوقوف بجواره حتى يحقق حلم حياتة بخوض تجربة إحترافة الخارجية في تركيا، وشدد على أنه لا توجد مشاكل مع الأهلى ويأمل في التوافق على القيمة المالية لاتمام الصفقة، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تجدد المفاوضات لحين الاتفاق على القيمة المالية النهائية لرحيل اللاعب .

المصرى اليوم

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