كيف كانت مواجهات الأهلي والإسماعيلي في شهر أغسطس؟

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع الأهلي، بعد غدٍ الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الإسماعيلى مع الأهلي 7 مباريات في مختلف البطولات المحلية والافريقية، في شهر أغسطس، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل 4 وخسر 2، وله 7 اهداف وعليه مثلهم وحقق كلين شيت في مباراتين.

وكانت نتائج الإسماعيلي والأهلي في شهر أغسطس على النحو التالي:-

الدورى الممتاز ..

* يوم 30 أغسطس 96 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 21 أغسطس 98 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة.

كأس مصر ..

* يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى في نهائى الكأس صفر / 1

* يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى في نصف النهائى 4 / 2 .

السوبر المصرى ..

* يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

دورى أبطال افريقيا ..

* يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 استاد القاهرة.