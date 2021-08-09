35 ألف جنيه وتجارة حمام.. تفاصيل مقتل مُسن على يد زوج ابنته في العمرانية

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كشفت تحقيقات حوادث جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل مُسن والعثور على جثته في حالة تعفن بمنطقة العمرانية بعد 22 يومًا من الوفاة.

وأفادت التحقيقات بأن زوج ابنة المُسن وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلاف بينهما على مبلغ 35 ألف جنيه اقترضه منه المتهم لتجارة الحمام.

وذكرت التحقيقات أن المجني عليه كان يعيش برفقة ابنته وزوجها بالشقة محل الواقعة.

وفي وقتٍ سابق، كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة العمرانية، وبالانتقال تبين العثور على جثة مُسن في حالة تعفن.

وأظهرت التحريات والتحقيقات أن الرجل كان يقيم برفقة ابنته وزوجها، وأنهما اختفيا قبل 15 يومًا من اكتشاف الجثة، وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة «العجوز» لتحديد سبب الوفاة، ولاسيما أن الجثة كانت في حالة تعفن.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم سحب من البطاقة الائتمانية الخاصة بحماه 35 ألف جنيه لتشغيلها في تجارة الحمام، وحين طالبه حماه برد الأموال حدثت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل «العجوز».

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم توجه إلى زوجته وطالبها باصطحاب أبنائهما الـ4 بشقة إيجار في منطقة الطالبية، دون إخبارها بوفاة والدها، وزعم أنه سيترك الشقة محل الجريمة لمرض أبيها وطلباته المتكررة، مهددًا إياها بـ«الطلاق»، فاستجابت له خوفًا على مصير الأسرة.

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