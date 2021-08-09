الصين تسحب عينات كورونا لأكثر من 11 مليون شخص في ووهان

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أعلنت السلطات الصينية إجرائها جولة اختبار شاملة جديدة في مدينة ووهان، بعد تسجيلها هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، وأكدت سلطات مقاطعة هوبي وسط الصين التي تقع فيها ووهان، أنها ضمن هذا الاختبار الذي انطلق في 4 أغسطس من أجل منع تجدد تفشي كورونا جمعت أكثر من 11.23 مليون عينة لاختبار الحمض النووي في المدينة.

وأوضح نائب مدير مركز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لي يانغ، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن نتائج اختبار 10.8 ملايين عينة باتت متوافرة، بينما يواصل الموظفون الصحيون عمليات الفحص والتأكد.

ولم تبلغ ووهان التي بدأ كورونا التفشي منها على مستوى العالم في أواخر عام 2019 عن رصد إصابات محلية جديدة بالعدوى لأكثر من عام، إلى أن جاءت نتائج فحص 7 أشخاص إيجابية في الثاني من أغسطس الجاري.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 351 مليونا جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البلاد، ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي «مودرنا» و«فايزر» من جرعتين ولقاح «جونسون آند جونسون» من جرعة واحدة.