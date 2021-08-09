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بريطانيا تنظر في تكلفة اختبارات كورونا للمسافرين: 300 جنيه أسترليني لأسرة من 4 أفراد

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بريطانيا تنظر في تكلفة اختبارات كورونا للمسافرين: 300 جنيه أسترليني لأسرة من 4 أفراد بريطانيا تنظر في تكلفة اختبارات كورونا للمسافرين: 300 جنيه أسترليني لأسرة من 4 أفراد

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قالت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا إنها ستنظر في تكلفة اختبارات كورونا للمسافرين، بعدما شكى وزير الصحة، ساجد جاويد، من أن ارتفاع الاختبارات تمنع البعض من قضاء العطلات.

وأضاف الوزير عبر «تويتر»، الإثنين، قائلًا: «يجب أن يكون المواطنون قادرين على الذهاب في عطلة، سواء كان ذلك لرؤية الأسرة أو لمجرد الاسترخاء، دون الخوف من التكاليف المفرطة لاختبارات كوفيد 19.

وتبلغ التكلفة نحو 75 جنيها إسترلينيا (104 دولارات) لكل اختبار، أو 300 جنيه إسترليني لأسرة من أربعة أفراد، لكن العديد من الشركات تتقاضى رسوما أعلى بكثير.

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