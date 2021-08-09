«التأمين على الثروة الحيوانية»: 100 قافلة إرشادية للتوعية بخدمات الصندوق بالمحافظات

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كلف الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشؤون الثروة الحيوانية رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة ربيع محمود رئيس قطاع الدلتا بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بضرورة الاهتمام والتواصل مع الفلاحين مربى الثروة الحيوانية مباشرة والنزول إليهم أينما يتواجدون وتقديم النصائح إليهم وتعريفهم بمزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وطرق التربية السليمة الحيوانات ورعايتها.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس صندوق التامين على الثروة الحيوانية، إن ذلك يأتي في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والتأمين عليها، موضحًا إن رئيس قطاع الدلتا في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية قام بالتنسيق مع مديري الفروع بمحافظات قطاع الدلتا بحصر أسواق الماشية بتلك المحافظات والتي تعمل بموجب قرارات الإدارة المحلية.

وأضاف «صابر»، أنه تم تشكيل لجان من موظفي الصندوق من كل محافظة مع أخذ الحيطة والإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض الوبائية وتم النزول لتلك الأسواق وتم التواصل مع الفلاحين مربى الثروة الحيوانية مباشرة، موضحًا أنه تم توزيع نشرات توعية ومنشورات خاصة بصندوق التأمين عليهم .

وأوضح رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أنه تم عمل أكثر من مائة قافلة إرشادية بأسواق الماشية بتلك المحافظات خلال شهر يوليو الماضي وما زال العمل مستمر بهذه القوافل، مشيرًا إلى أن قطاع الدلتا التابع للصندوق كان له الأثر الفاعل والكبير في تسهيل إجراءات التأمين تنفيذا للا مركزية في العمل.

وأشار «صابر»، إلى أن هذه الخدمات التي يقدمها صندوق التامين على الثروة الحيوانية أدى لزيادة نشاط التأمين بتلك المحافظات حيث تلاحظ زيادة أعداد الحيوانات المؤمن عليها خلال العام المالي الحالي عن العام الماضي بنسبة ٥٨% مما يعد إنجازًا كبيرًا يحدث لأول مرة في تاريخ الصندوق منذ إنشائه عام ١٩٥٩م.