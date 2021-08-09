«زي النهاردة».. وفاة الشاعر الفلسطيني محمود درويش في 9 أغسطس 2008

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هو القائل: «على هذه الأرض مايستحق الحياة: تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات إسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناى، وخوف الغزاة من الذكريات/ على هذه الأرض مايستحق الحياة: نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات».

وهو القائل في قصيدة (فكر بغيرك): «وأنتَ تُعِدُّ فطورك، فكِّر بغيركَ/ لا تَنْسَ قوتَ الحمام/ وأنتَ تخوضُ حروبكَ، فكِّر بغيركَ/ لا تنس مَنْ يطلبون السلام/ وأنتَ تسدد فاتورةَ الماء، فكِّر بغيركَ/ مَنْ يرضَعُون الغمامٍ / وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، فكِّر بغيركَ/ لا تنس شعب الخيامْ/ وأنت تنام وتُحصى الكواكبَ، فكِّر بغيركَ/ ثمّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام/ وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكِّر بغيركَ/ مَنْ فقدوا حقَّهم في الكلام/ وأنت تفكربالآخرين البعيدين، فكِّر بنفسك/ قُلْ: ليتنى شمعةُ في الظلام».

هذا هو محمود درويش المولود في 1941 في قرية البروة الفلسطينية في الجليل وكانت أسرته تملك أرضا هناك، خرجت الأسرة برفقة اللاجئين في 1947 إلى لبنان وعادت متسللة عام 1949 بعد اتفاقيات هدنة لتجد القرية قد هدمت وأقيم مكانها قرية زراعية إسرائيلية فعاش مع عائلته في قرية الجديدة،وأتم تعليمه الثانوى في مدرسة ينى الثانوية في كفر ياسيف وانتسب للحزب الشيوعى الإسرائيلى وعمل في صحافة الحزب واعتقلته السلطات الإسرائيلية أكثر من مرة بدءًا من 1961 حتى 1972 بسبب تصريحاته ونشاطاته، ثم توجه للاتحاد السوفييتى للدراسة وانتقل بعدها لاجئا إلى القاهرة والتحق بمنظمة التحرير الفلسطينية ثم غادر إلى لبنان ليعمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأسس مجلة الكرمل وشغل منصب رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، ثم أقام في باريس إلى أن حصل على تصريح لزيارة أمه.

وفي فترة وجوده هناك قدم بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي العرب واليهود اقتراحا بالسماح له بالبقاء فسمح له بذلك إلى أن توفى في أمريكا «زي النهاردة» فى 9 أغسطس 2008 بعد إجراء جراحة قلب مفتوح في مركز تكساس الطبى في هيوستن ودفن جثمانه في 13 أغسطس في مدينة رام الله.