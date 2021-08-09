انتهاء أزمة المطربة اليمنية «بلقيس» مع نقابة الموسيقين (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انتهت أزمة المطرب بلقيس مع نقابة المهن الموسيقية، عصر الإثنين، حيث وصل الطرفان لحل لسوء التفاهم والخلاف الذي حدث، أمس، وهو ما اضطرت النقابة بسببه وقف التعامل معها في مصر.

ومن المقرر أن تقام حفلة بلقيس، الخميس المقبل، داخل دار الأوبرا المصرية في ميعاده دون أي تغيير، وتقدم خلاله باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من الأغاني لكبار المطربين، كما تستمر بلقيس في مزاولة نشاطها في مصر بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها سواء في إقامة الحفلات أو العمل على مشاريع غنائية جديدة.

يذكرأن بلقيس تستعد لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية كلمات والحان عزيز الشافعي وتحمل أسم «دبلوماسي» كما أنها طرحت مؤخراً أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية وصورتها في بلنالن وطرحتها مؤخراً وحققن نجاح كبير.

ويشار إلى أن بلقيس طرحت مؤخرًا كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التي قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ.