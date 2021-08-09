«زي النهاردة».. وفاة فؤاد باشا سراج الدين في 9 أغسطس 2000

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في الثانى من نوفمبر 1910 ولد فؤاد سراج الدين في كفر الجرايدة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو ابن سراج الدين شاهين باشا وزوج زكية البدراوى كريمة محمد البدراوى باشا.

عمل فؤاد سراج الدين وكيلا للنائب العام ومحاميًا في الفترة من 1930 إلى 1935 ثم انضم للهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936 وأصبح عضوا في الوفد المصرى قبل عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد عام 1949 وكان قد رشح لمجلس النواب في 1936عن حزب الوفد وفاز بأغلبية الأصوات.

تولى سراج الدين وزارة الزراعة عام 1942ثم وزارة الشؤون الاجتماعية أواخر 43، ثم وزارة الداخلية ثم وزارة المواصلات عام 1949 فى وزارة حسين سرى الائتلافية التي مهدت لانتخابات عام 1950 وهى الوزارة القومية المؤلفة من جميع الأحزاب ثم في وزارة حكومة الوفد في 1950 عاد وزيرا للداخلية وفى نوفمبر من نفس السنة أضيفت إليه وزارة المالية.

تعرض فؤاد سراج الدين للاعتقال أكثرمن مرة، فقد اعتقل في مارس 1952 في وزارة نجيب الهلالى وأفرج عنه في 4 يوليو 1952، ثم في 5 سبتمبر 1952 وأفرج عنه في ديسمبر 1952 ثم في يناير 1953 لثمانية أشهر في السجن الحربي، وفي يناير1954 حوكم أمام محكمة الثورة وحكم عليه بالسجن 15 عامًا في مارس 1954 وأفرج عنه أوائل 1956 ثم اعتقل في أكتوبر 1961 لخمسة أشهر في سجن القناطر الخيرية ثم في نوفمبر1965 لأسبوع في السجن الحربى ثم في يونيو1967 لأربع وعشرين ساعة بقسم مصر القديمة.

كان «سراج الدين» قد أعاد حزب الوفد للحياة السياسية 1978، وأصبح رئيسًا له ثم اعتقل مجددا في عهد السادات في 5 سبتمبر 1981 وأفرج عنه بعد تولى مبارك إلى أن توفى «زي النهاردة» في 9 أغسطس 2000، ومما يذكر له أنه أصدر قوانين العمال في 1943 وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردى، كما قام بتمويل الفدائيين في منطقة القناة بالمال والسلاح من 1951 إلى 25 يناير سنة 1952 وكان وراء قيام الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 وبدء الكفاح المسلح بمنطقة القناة ضد الاحتلال وكان له الفضل في إصدار أول قانون لتنظيم نقابات العمال، حين كان وزيرًا للشؤون الاجتماعية.