محافظ الشرقية لوزير التنمية المحلية: توفير 148 قطعة أرض لصالح «حياة كريمة»

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من توفير 148 قطعة أرض مابين أملاك دولة وتبرعات أهالي، لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والجاري تنفيذها بمركز الحسينية، والتي من المقرر أن يستفيد منها 41 قرية و740 تابع، وذلك لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراي وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، لبحث ومناقشة المشكلات التي تواجة المحافظين لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات حياة كريمة عليها.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم إصدار 45 قرار تخصيص لقطع أراضي، بالإضافة إلى أنه جاري توفير 31 قطعة أرض تابعة للزراعة ؟و كذلك تم إرسال خطاب لوزارة التنمية المحلية لاستثناء عدد من قطع الأراضي المقدمة تبرعاً من المواطنين من الكتاب الدوري 80 لسنة 2019، مايخص بند الحدين والذي ينص على مراعاة الإلتزام بحدود قطعة الأرض الذي لايحدها أكثر من حدين للمتبرع أو أحد من أقاربه، ليوافق وزير التنمية على الإستثناء، مشددا على سرعة الإنتهاء من إجراءات التخصيص والإستفادة من تلك الأراضي .

وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تولي إهتماماً لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات حياة كريمة عليها بكافة محافظات الجمهورية، لافتاً إلى صدور قرار رئيس الوزراء باستبدال أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية المختلفة بأراضٍ أخرى في حال مخاطبة المحافظين لرئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية أنه لن يسمح بتبوير أراضي زراعية بمساحات كبيرة إلإ في حالة إستخدامها في مشروعات الصرف الصحي فقط، والذي يتطلب إنشاؤها حدود ومساحات معينة لايمكن تغيرها باعتباره مشروع خدمي وتنموي ويعد من مشروعات النفع العام ويعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



كما تطرق الاجتماع إلى طلب وزير التنمية المحلية للمحافظين ،بإقامة مناطق حرفية وصناعية في المراكز والقرى التي تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً على سرعة الإنتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة لقطع الأراضي اللازمة لذلك ،وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية سواء بالتخصيص، أو النزع من جهة الولاية واستبدالها بقطع أراضي أخرى.