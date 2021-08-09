بسبب انتشار كورونا في الأولمبياد.. تراجع تأييد رئيس الوزراء الياباني لأقل من 30 %

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كشف استطلاع رأي، تراجع التأييد لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لأقل من 30 % لأول مرة منذ توليه منصبه في العام الماضي في إشارة إلى فشل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في تعزيز شعبيته وسط عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «أساهي»، اتلإثنين، أن «نحو ثلث من شملهم الاستطلاع رفضوا إقامة الدورة الأولمبية التي اختتمت أول أمس، وقال 60 % إنهم لا يريدون استمرار سوجا رئيسا للوزراء مما أدى إلى اكتناف الغموض بالتوقعات المتعلقة بحزبه الحاكم في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام».

وأبدى «56 % من بين الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم لإقامة دورة ألعاب طوكيو بينما قال 32 % أنها فكرة سيئة».

وأدى بطء حملة التطعيم ضد كورونا في اليابان إلى الإضرار بشعبية سوجا، كما ألقى ارتفاع الإصابات الجديدة الناجمة عن الانتشار السريع لسلالة دلتا بظلاله على الألعاب الأولمبية مع وصول الإصابات إلى مليون يوم الجمعة.

وقال سوجا والمنظمون للأولمبياد إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد والارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات.