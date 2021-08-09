«زي النهاردة».. وفاة الفنانة ثريا حلمي في 9 أغسطس 1994

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بدأت ثريا حلمي مسيرتها الفنية في سن مبكرة، فعندما كانت في الثامنة من عمرها قدمت فن المونولوج وبرعت فيه وتعتبر أشهر فنانة مصرية قدمت فن المونولوج في مصر والعالم العربىن وقد تخصصت في أدائه لكنها مارست الفنون الأدائية الأخرى كالتمثيل والرقص والموسيقى.

واستمرت تؤدى فن المونولوج من عام 1944 حتى 1966 وغنت ما يقرب من 300 مونولوج كان من أشهرها «إدينى عقلك»، و«عيب إعمل معروف» كما شاركت في الكثير من الأعمال المسرحية ومنها «لوكاندة الفردوس»، و«مع خالص تحياتى»، أما مسيرتها السينمائية فقد بدأتها في 1942.

ومن أفلامها: لو كنت غنى والعريس الخامس وعريس الهنا وبائعة الخبز والسوق السوداء وليلة حظ، والقرش الأبيض، وليلة الجمعة.

وثريا حلمى مولودة في 26 سبتمبر 1923 في مغاغة بمحافظة المنيا لعائلة فنية، حيث كانت أختها مطربة وكانت تذهب إلى المسرح لتؤدي فقرات فنية بين فصول المسرحيات ومن هنا بدأت ثريا حلمى فن المونولوج وكانت قد التحقت بفرقة ببا عز الدين وهى في سن 8 سنوات وعملت كمطربة وسافرت إلى لبنان مع أختها الفانة ليلى حلمى وقدمت وهى طفلة عددا من المونولوجات التي حازت إعجاب الجميع وأطلقوا عليها لقب الطفلة المعجزة ثم سافرت إلى العراق لمدة عامين ثم إلى العديد من الدول العربية، حيث شاركت في عدة حفلات منها حفل في عيد استقلال الجزائر.

وقد توفيت ثريا حلمى «زي النهاردة» فى 9 أغسطس 1994.