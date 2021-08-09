أخبار عاجلة

برلمان ليبيا يقر مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر -
واشنطن: أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان -
حمادة أنور: أخشى على الزمالك من التغييرات الكبيرة في التشكيل -
سمير كمونة: مواجهة الأهلي وطلائع الجيش صعبة -
اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة -
"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان" -
"طالبان" وما تحت الرماد..!! -
كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون -
"النيابة العامة": المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه -
الجزائر تجري محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك

Print
فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك
يتفقد سير العمل ونسبة الإنجاز

فهد بن سلطان يطلع غدًا على معرض مشروعات مدينة تبوك

يطلع أمير تبوك، رئيس مجلس المنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا، على المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك، بمعرض المشروعات التنموية والخدمية.

يقام المعرض، بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة جميع الجهات الحكومية الخدمية المشرفة على هذه المشروعات.

ويتفقد أمير المنطقة، سير العمل ونسبة الإنجاز في تلك المشروعات والتي تشمل جامعة تبوك وقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والأمانة والإسكان والنقل والموارد البشرية والبيئة والزراعة والتي تهدف إلى خدمة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات بتبوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية

"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية

بلغ عددهم 71.. الاتحاد السعودي يكرم المدربين الوطنيين المنجزين

بلغ عددهم 71.. الاتحاد السعودي يكرم المدربين الوطنيين المنجزين

اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة

اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة

"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"

"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"