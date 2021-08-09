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برلمان ليبيا يقر مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
واشنطن: أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
حمادة أنور: أخشى على الزمالك من التغييرات الكبيرة في التشكيل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
سمير كمونة: مواجهة الأهلي وطلائع الجيش صعبة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
"طالبان" وما تحت الرماد..!!
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
"النيابة العامة": المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
الجزائر تجري محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:50 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لبنان.. متظاهرون يقيمون جنازة رمزية لإحياء ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 09 أغسطس 2021 04:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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