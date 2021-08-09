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برلمان ليبيا يقر مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
واشنطن: أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
حمادة أنور: أخشى على الزمالك من التغييرات الكبيرة في التشكيل
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
سمير كمونة: مواجهة الأهلي وطلائع الجيش صعبة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:04 مساءً
اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
"طالبان" وما تحت الرماد..!!
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
"النيابة العامة": المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:56 مساءً
الجزائر تجري محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:50 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford تكمل تجارب المعركة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 09 أغسطس 2021 04:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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