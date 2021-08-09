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استمرار فعاليات التدريب المشترك ‏الجوي المصري الإماراتي «زايد- 3» بدولة الإمارات‏

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واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك ‏‏(زايد- 3) والذى يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته لعدة أيام.

ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية ‏المصرية والإمارتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم ‏الجوية لكلا الجانبين.‏

وشهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوى ‏الإماراتى وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية ‏بدولة الإمارات والتى تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة ‏للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال ‏المعاونة الجوية للتشكيلات البرية.‏

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ ‏وإحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ماتمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من ‏إمكانيات بشرية وفنية وإستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفاده ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة ‏العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف ‏المختلفة لدعم جهود الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.‏

استمرار فعاليات التدريب المشترك ‏الجوى المصرى الإماراتى (زايد - 3) بدولة الإمارات العربية المتحدة
استمرار فعاليات التدريب المشترك ‏الجوى المصرى الإماراتى (زايد - 3) بدولة الإمارات العربية المتحدة

المصرى اليوم

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