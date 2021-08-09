مصادرة ٣٢ شيشية ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، فضلا عن تكثيف الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لإزالة صاج حديدي لإقامة كافيه بدون ترخيص على مساحة ٢٥٠م، وتم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت رئاسة المركز بحملة لرفع الاشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتم رفع جميع الاستاندات الحديدية الموجود أمام المخابز وبحرم الطريق بشارع العبور، وتم اخلاء المكان تماما والتنبيه على أصحاب المحال العامة والتجارية بامتداد الشارع بعدم وضع أي إشغالات بحرم الطريق، وإتخاذ إجراءات حازمة ضد اصحاب المحال غير الملتزمين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنشيق مع شرطة المرافق بحملة إشغالات، أسفرت عن تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق، وضبط ٣٩ حالة إشغال مخالف، ورفع ٦٩ حالة إشغال أخرى، ومصادرة ٨ شيش، كما تم تغريم ٤ مواطنين لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن ضبط ٣٨ حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بينما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس ومسؤلى شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وخفض الإزدحام والتكدس بالمنطقة، كما تم رفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة والبالغ عددها ١٤ إعلان مخالف لقانون الإعلانات، حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة، لضبط الشارع ورفع الإشغالات، أسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٢ إشغال تتمثل في كراسي وحواجز حديدية وخشبية، كما تم تحصيل مبلغ ٥ آلاف جنيه لتقنين وضع المحال التجارية غير المرخصة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، من ضبط ٢٤ شيشة من الكافيهات والمقاهي المخالفة بنطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظآ على صحة وسلامة الجميع.

وقامت رئاسة المركز بشن حملة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٢ قيراط، بناحية الوحدة المحلية بقرية النصر بالملاك، كما تمكنت الحملة من التصدي لبناء مخالف بناحية بقرية منشية عرابي التابعة للوحدة المحلية بالملاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.