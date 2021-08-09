«الأمم المتحدة» تحذر من عواقب مناخية وخيمة تنتظر كوكب الأرض (تفاصيل)

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نشرت اللجنة المشتركة التي شكلتها منظمة الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية تقريرًا جديدًا، الإثنين، والذي يلخص آخر المعلومات العلمية الرسمية بشأن سخونة الكرة الأرضية.

ولخصت وكالة «أسوشتيد برس» في تقرير لها، الإثنين، أهم نقاط تتعلق بالتغيرات المناخية وخطورتها والأسباب التي أدت إليها، وتتمثل في:

إلقاء اللوم على البشر

يؤكد التقرير أن سخونة الأرض والتي حدث معظمها في أوقات ما قبل الثورة الصناعية، كانت بسبب الغازات التي تحبس الحرارة مثل ثاني أكسيد الكربون وميثان، وكان كثير منها نتيجة قيام البشر بحرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والزيت والحطب والغازالطبيعي، في حين يقول العلماء إن القوى الطبيعية ربما كانت مسؤولة عن جزء واحد فقط من ارتفاع درجة الحرارة تم تسجيله منذ القرن التاسع عشر .

أهداف باريس

وقعت كل الدول تقريرًا على اتقاق باريس للمناخ عام 2015، والذي يهدف إلى تحجيم ارتفاع درجة الكرة الأرضية إلى درجتين، وبما لا يزيد على 1.5 درجة، وذلك بحلول عام 2100 مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.

وفحص أكثر من مائتي من كاتبي التقرير، خمس سيناريوهات، وتوصلوا إلى أن الجميع سوف يرى العالم يعبر حد الدرجة ونصف في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وبأسرع من التكهنات السابقة .

عواقب وخيمة

خلص التقرير الذي يزيد على 3 آلاف صفحة إلى أن ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر يسيران على نحو متسارع، كما أنه من المتوقع أن تسوء تقلبات الطقس الضارية من عواصف وموجات الحرارة المرتفعة، وتصبح أكثر تكرارا .

وحذر التقرير من المزيد من سخونة الأرض بسبب الغازات الدفيئة وهي هي غازات توجد في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، ولها قدرة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء التي تطلقها الأرض فتحتفظ بها وترفع درجة حرارة الهواء، ما يؤدي إلى الاحتباس الحراري والاحترار العالمي، وهو ما يعني أنه حتى لو تم الحد بشكل حاد من هذه الانبعاثات، فإن بعض التغيرات سوف يتعذر التخلص منه لقرون قادمة .

بعض الأمل

رغم أن كثيرا من تنبؤات التقرير ترسم صورة كئيبة عن حول تأثير البشر على كوكب الكرة الأرضية والعواقب المنتظره، إلا أن التقرير توصل إلى أن بعض النقاط التي تتمثل في انهيارات ألواح الجليد الكارثية والبطء المفاجئ لتيارات المحيطات، تشكل احتمالا ضعيفا، لكن لا يمكن استبعادها .