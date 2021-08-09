نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع إجراءات اختبارات القدرات (صور)

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تفقد الدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، الإثنين، سير العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني ،وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، أثناء دخول الطلاب لمعامل الحاسب الآلي المخصصة لهذا الغرض.

تم فتح معامل الحاسبات للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم ،أثناء تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، ويتم استقبال الطلاب يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمعامل الحاسبات المركزية بمنى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للانتظار.

جدير بالذكر أن تسجيل الرغبات للطلاب الراغبين في التقدم للكليات التي يتطلب الإلتحاق بها اختبار قدرات للعام الجامعى المقبل 2021/2022، قد انطلق يوم السبت الماضي، ويستمر حتى 19 أغسطس، وسوف يستمر العمل بالمكتب بعد انتهاء تسجيل لأداء الاختبارات، وذلك للتنسيق الإلكتروني للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.