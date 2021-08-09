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محافظ السويس يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية (تفاصيل)

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استقبل اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس بمكتبه بديوان عام المحافظة، الإثنين، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، في زيارة لمحافظة السويس.

حضر اللقاء الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتورالسيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والمستشار عزت ابوزيد والمستشارة فهيمة الحكيم أعضاء المجلس الاعلي لهيئة النيابة الادارية ومستشاري الهيئة وقيادات مديرية الامن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية لمحافظة السويس.

وتبادل اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس ورئيس الهيئة النيابة الادارية الدروع، وأهدى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية درع الهيئة لكل من الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتورالسيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء محمد رضوان مساعد مدير الامن.

محافظ السويس يستقبل رئيس هيئة النيابة الادارية
محافظ السويس يستقبل رئيس هيئة النيابة الادارية

المصرى اليوم

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